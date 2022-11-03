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Воронин считает свою пенсию невысокой: «В КС получают по 40 тысяч в месяц»

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин считает несправедливым тот факт, что он как экс-президент, который в течение двух сроков возглавлял страну, получает пенсию, которая почти в 3 раза меньше, чем зарплата судей Конституционного суда (КС).

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