Путин назначил врио главы Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна

Алексей Смирнов, ушедший в отставку, победил на выборах в этом сентябре и пробыл губернатором всего 80 дней Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона.
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