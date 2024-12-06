Путин назначил врио главы Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна

Алексей Смирнов, ушедший в отставку, победил на выборах в этом сентябре и пробыл губернатором всего 80 дней Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона.