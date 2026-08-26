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Горячая латина на крыше: 29 августа в центре Москвы устроят грандиозную вечеринку

Горячая латина на крыше: 29 августа в центре Москвы устроят грандиозную вечеринку

Живой звук, хиты Despacito и Waka Waka и драйв Кубы под стеклянным куполом клуба Gipsy. Латина на крыше Организаторы мероприятия29 августа 2026 года на крыше Gipsy в центре Москвы под стеклянным куполом соберется 800 человек.

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