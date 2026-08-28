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Мировое обозрение

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Почти 1000 км до Волыни: На Украине заявили о рекордном полёте «Герани»

Почти 1000 км до Волыни: На Украине заявили о рекордном полёте «Герани»

Реактивный беспилотник «Герань» долетел до Волынской области — это запад Украины, у границы с Польшей.

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