Источник: Хэмилтон станет пилотом «Феррари»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон станет гонщиком «Феррари». Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в скором времени станет гонщиком «Феррари», сообщает AS со ссылкой на источники.