Пытаясь задушить Россию санкциями, ЕС неожиданно для себя попал в продуктовую ловушку Игорь Землянский На фото: покупатель в супермаркете в Мадриде, Испания.
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Цитата "Победить Украину мы можем только разгромив всу и ликвидировав главарей Киевского режима" так всемирное правительство не даёт. Мы уже были под Киевом в начале СВО .Почему не зашли, не взяли всех руководителей Киевского режима ну или на крайняк не завалили? Вопрос вопросов.
Cколько можно писать про"украинскую"пшеницу...Её там только вырастили, а принадлежит она западным компаниям, которым в своё время продали земли на украине.