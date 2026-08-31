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Засуха во Франции, блокада Одессы, на Дунае пробка: Европа встает в очередь «за хлебушком»

Пытаясь задушить Россию санкциями, ЕС неожиданно для себя попал в продуктовую ловушку Игорь Землянский На фото: покупатель в супермаркете в Мадриде, Испания.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Цитата "Победить Украину мы можем только разгромив всу и ликвидировав главарей Киевского режима" так всемирное правительство не даёт. Мы уже были под Киевом в начале СВО .Почему не зашли, не взяли всех руководителей Киевского режима ну или на крайняк не завалили? Вопрос вопросов.

Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

Cколько можно писать про"украинскую"пшеницу...Её там только вырастили, а принадлежит она западным компаниям, которым в своё время продали земли на украине.