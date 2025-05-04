В зоне СВО ликвидирован сын финского политика, решивший повоевать в качестве наёмника на стороне ВСУ На Украине ликвидирован сын финского политика Юрки Аланда, решивший податься в наёмники.
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В зоне СВО ликвидирован сын финского политика, решивший повоевать в качестве наёмника на стороне ВСУ На Украине ликвидирован сын финского политика Юрки Аланда, решивший податься в наёмники.
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