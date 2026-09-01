Страна и люди
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Страна и люди

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ДНК-анализ: крах украинской пропаганды | Анатолий Клёсов

Содержание:00:00  Введение и тема встречи01:14  Обсуждение ДНК-анализа украинцев и русских02:01  Генетические различия и пропаганда04:13  Финно-угорские гаплогруппы07:42  Манипуляции с понятиями09:39  Генетические и языковые различия11:06  Терминология и пропаганда11:40  Генофонд и браки12:39  Население Украины14:28  Украинцы в России15:51  Ментальность и динамика отношений16:47  Книга и тюркские влияния17:41  Лингвистические особенности20:02  Культурные признаки21:00  Тюркские слова в русском языке22:05  Основные гаплогруппы на Украине и в России23:03  Генетические различия и их восприятие25:59  Историческое распространение гаплогруппы R1A31:49  Влияние R1A на формирование славянских народов33:34  Корреляция между ДНК, языком и культурой35:37  Этимология слова «Майдан»36:35  Мнения о происхождении слов37:35  Корреляция ДНК и языка39:20  Пример из жизни42:12  Гоплогруппы и тюркоязычные народы46:25  Влияние татар и монголов47:22  Славянские языки48:13  Украинские комментарии и восприятие49:11  Влияние пропаганды50:08  Завершение эфира.

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