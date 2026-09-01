ДНК-анализ: крах украинской пропаганды | Анатолий Клёсов

Содержание:00:00 Введение и тема встречи01:14 Обсуждение ДНК-анализа украинцев и русских02:01 Генетические различия и пропаганда04:13 Финно-угорские гаплогруппы07:42 Манипуляции с понятиями09:39 Генетические и языковые различия11:06 Терминология и пропаганда11:40 Генофонд и браки12:39 Население Украины14:28 Украинцы в России15:51 Ментальность и динамика отношений16:47 Книга и тюркские влияния17:41 Лингвистические особенности20:02 Культурные признаки21:00 Тюркские слова в русском языке22:05 Основные гаплогруппы на Украине и в России23:03 Генетические различия и их восприятие25:59 Историческое распространение гаплогруппы R1A31:49 Влияние R1A на формирование славянских народов33:34 Корреляция между ДНК, языком и культурой35:37 Этимология слова «Майдан»36:35 Мнения о происхождении слов37:35 Корреляция ДНК и языка39:20 Пример из жизни42:12 Гоплогруппы и тюркоязычные народы46:25 Влияние татар и монголов47:22 Славянские языки48:13 Украинские комментарии и восприятие49:11 Влияние пропаганды50:08 Завершение эфира.