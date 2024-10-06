Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан заявил, что потенциальное увольнение главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приведет Киев к потере Донбасса.
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