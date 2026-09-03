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Царьград

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TechCrunch: OpenAI анонсировала модель ИИ GPT-6 Astra

TechCrunch: OpenAI анонсировала модель ИИ GPT-6 Astra

3 сентября OpenAI представила мощную модель ИИ GPT-6 Astra. Грег Брокман заявил о ее значимости. Astra доступна клиентам с программой Daybreak, в течение следующей недели планируется расширение доступа.

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