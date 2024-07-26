Серебряков признался, что за подрыв российского офицера ему обещали украинский паспорт

Геннадий Хрипунов

Таких ублюдков после допроса и доказательств надо пускать в расход, как только это будут делать наши власти, так другие задумаются, а если не возьмутся за ум, то чем больше мы будем уничтожать таких тварей, тем быстрее наша земля очистится от таких выродков.