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Серебряков признался, что за подрыв российского офицера ему обещали украинский паспорт

Серебряков признался, что за подрыв российского офицера ему обещали украинский паспорт

ФСБ показала кадры допроса обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова.

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Комментарии
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Александр Бабин
Тварь-ха тридцать серебряников продал всё
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21 час.
Геннадий Хрипунов
Таких ублюдков после допроса и доказательств надо пускать в расход, как только это будут делать наши власти, так другие задумаются, а если не возьмутся за ум, то чем больше мы будем уничтожать таких тварей, тем быстрее наша земля  очистится от таких выродков.
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20 час.
Евгений Мангуш
Идиот, полный идиот. Мне кажется, что таким его  сделала ВШЭ. Пора эту лавочку закрыть.
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20 час.

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