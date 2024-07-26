ФСБ показала кадры допроса обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова.
Серебряков признался, что за подрыв российского офицера ему обещали украинский паспорт
Комментарии
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Александр Бабин
Тварь-ха тридцать серебряников продал всё
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21 час.
Геннадий Хрипунов
Таких ублюдков после допроса и доказательств надо пускать в расход, как только это будут делать наши власти, так другие задумаются, а если не возьмутся за ум, то чем больше мы будем уничтожать таких тварей, тем быстрее наша земля очистится от таких выродков.
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20 час.
Евгений Мангуш
Идиот, полный идиот. Мне кажется, что таким его сделала ВШЭ. Пора эту лавочку закрыть.
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20 час.
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