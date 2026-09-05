Иноагент Венедиктов подтверждает: Мобилизация – брехня Зеленского

Нет никакой необходимости в дополнительной волне мобилизации в России в ближайшее время. Об заявил этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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