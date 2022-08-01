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Синоптик Колесов: Циклон Frieda принесет в Петербург сильный дождь и западный ветер

Синоптик Колесов: Циклон Frieda принесет в Петербург сильный дождь и западный ветер

Обильные осадки ожидаются в Северной столице в ночь на вторник, 2 августа. При этом во второй половине недели петербуржцев порадует теплая летняя погода.

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