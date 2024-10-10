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Экс-представитель Трампа по Украине высказался за открытое участие ПВО Польши в войне против России

Экс-представитель Трампа по Украине высказался за открытое участие ПВО Польши в войне против России

НАТО должна создать расширенную зону ПВО над украинской территорией. Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер (времен президентства Дональда Трампа) заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ваша Светлость
Пусть ляхи рискнут. По Варшаве такое прилетит, что пшекам и не снилось, хэрои, бл...!!!
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