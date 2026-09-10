Коллаж Новороссии Автор: Илья Головнев Украина готовит атаки на наши аэропорты. Зеленский решил парализовать полёты и посеять панику.
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ну убьем мы этого зеленского,следующего найдут...
действия украинской власти переходят все границы, размещают заводы по производству ракет в жилых секторах, а потом звереют от разбомленного собственного населения с заводами или от другого? привлекают наших соседей для бомбежки Сочи, целая войсковая часть и не могут обнаружить пути прибытия катеров с дронами, как дроны летят через Абхазию или из Абхазии, какая у нас сильная армия? нет до сих пор систем обнаружения и улавливания дронов, РЭБ уже бесполезен
Было бы желание у нашего руководства, разбабахать Украину можно и без ядерного оружия! Ещё четыре года назад. Только вот желания не видно!
Попытка сбить самолет или бомбить аэропорт будет 💯 процентно. Зеля уже берегов не видит(тем более, что не он один будет принимать такое решение).