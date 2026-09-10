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Сбить самолёт при посадке в Сочи: Соловьёв озвучил безумный украинский инсайд. Они решили устроить нам ад

Сбить самолёт при посадке в Сочи: Соловьёв озвучил безумный украинский инсайд. Они решили устроить нам ад

Коллаж Новороссии Автор: Илья Головнев Украина готовит атаки на наши аэропорты. Зеленский решил парализовать полёты и посеять панику.

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Светлана Петрова

действия украинской власти переходят все границы, размещают заводы по производству ракет в жилых секторах, а потом звереют от разбомленного собственного населения с заводами или от другого? привлекают наших соседей для бомбежки Сочи, целая войсковая часть и не могут обнаружить пути прибытия катеров с дронами, как дроны летят через Абхазию или из Абхазии, какая у нас сильная армия? нет до сих пор систем обнаружения и улавливания дронов, РЭБ уже бесполезен