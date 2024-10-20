Майя Санду отложила объявленный пресс-брифинг

23:52 // Кандидат от ПДС Майя Санду проведет пресс-конференцию в 1:00. 23:02 // Президент Майя Санду объявила, что сделает свои первые заявления в 22:45, после окончания голосования на двух состоявшихся сегодня выборах – президентских выборах и конституционном референдуме.