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В Apple запланировали выпустить «самый амбициозный iPhone»

В Apple запланировали выпустить «самый амбициозный iPhone»

Корпорация Apple запланировала представить принципиально новый смартфон. Об этом сообщает Bloomberg. Обозреватель агентства Марк Гурман изучил внутреннюю корреспонденцию компании и узнал об обращении топ-менеджера Apple Джона Тернуса к подчиненным.

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