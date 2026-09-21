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Пронедра

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Первый выпуск 3-го сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» судьи закончили разборками

Первый выпуск 3-го сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» судьи закончили разборками

Первый выпуск 3-го сезона «Экстрасенсы. Реванш» закончился разборками — Анжела Гома установила рекорд с 80 баллами, Лариса Шейна вылетела после скандала с биоматериалом Череватого, а жюри устроило бунт.

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