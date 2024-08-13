Офицер ВС России Пломбир заявил о нехватке у ВСУ снарядов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов на Херсонском направлении фронта. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе Вооруженных сил (ВС) России с позывным "Пломбир".
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