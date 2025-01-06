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  • Evgenija Palette
    Ишь, нацелились... Чем бы дитя ни тешилось... Раз ничего не идет, надо, пожалуй, заняться собственной ШЕЕЙ...Сын Трампа выехал...
  • Eduard
    Ага квас из бочки с Путиным пил!Байден забыл дату...
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    Да в одной люльке лежали!Байден забыл дату...

Аналитик Юшков указал на странности в предложении Вучича для России по NIS

Аналитик Юшков указал на странности в предложении Вучича для России по NIS

Сербское правительство, заявляя о готовности выкупить контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) у российских холдингов, драматизирует возможную угрозу со стороны США, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ИА Регнум.

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