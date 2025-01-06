Аналитик Юшков указал на странности в предложении Вучича для России по NIS

Сербское правительство, заявляя о готовности выкупить контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) у российских холдингов, драматизирует возможную угрозу со стороны США, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ИА Регнум.
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