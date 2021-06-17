smi.today

1 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Ну кто скажет, что зря таких раньше уничтожали как врагов народа.Корчинский призва...
  • aleks virt
    Нет, ну я очень понимаю пана Лукашенка. Других, более важных проблем у уважаемого президента Белоруссии не имеетсяПо стопам Украины...
  • Garry
    Кулеба в переводе на русский - ПРИДУРОКУкраина будет выд...

В Казани появится улица Артековская

В Казани появится улица Артековская

В Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Об этом говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов Улица появится на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх