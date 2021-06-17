В Казани появится улица Артековская

В Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Об этом говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов Улица появится на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки).
В Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Об этом говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов Улица появится на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки).
Свежие комментарии