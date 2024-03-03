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Закон и Порядок

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Шольц сделал экстренное заявление после публикации записи разговора военных ФРГ

Шольц сделал экстренное заявление после публикации записи разговора военных ФРГ

ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: AP. Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление после того, как была опубликована запись разговора офицеров Бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост.

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Комментарии
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Борис Воробьев
Неужели г-н Штольц до сих пор не понял, что прослушку разговоров немецких офицеров провели наши спецслужбы , а вот организация самого провокационного  разговор - это ответка англосаксов за засвечивание их планов в интернете самим Шольцем. Как говорится: каков привет-таков и ответ. Кушайте на здоровье г-н Шольц, это Вам пока на первое, а файф оф клок будет на второе.Англичане, ведь, не терпят неповиновения от своих вассалов!!!)))
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