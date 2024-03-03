ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: AP. Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление после того, как была опубликована запись разговора офицеров Бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост.
Шольц сделал экстренное заявление после публикации записи разговора военных ФРГ
Комментарии
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Борис Воробьев
Неужели г-н Штольц до сих пор не понял, что прослушку разговоров немецких офицеров провели наши спецслужбы , а вот организация самого провокационного разговор - это ответка англосаксов за засвечивание их планов в интернете самим Шольцем. Как говорится: каков привет-таков и ответ. Кушайте на здоровье г-н Шольц, это Вам пока на первое, а файф оф клок будет на второе.Англичане, ведь, не терпят неповиновения от своих вассалов!!!)))
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