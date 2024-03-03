Шольц сделал экстренное заявление после публикации записи разговора военных ФРГ

Борис Воробьев

Неужели г-н Штольц до сих пор не понял, что прослушку разговоров немецких офицеров провели наши спецслужбы , а вот организация самого провокационного разговор - это ответка англосаксов за засвечивание их планов в интернете самим Шольцем. Как говорится: каков привет-таков и ответ. Кушайте на здоровье г-н Шольц, это Вам пока на первое, а файф оф клок будет на второе.Англичане, ведь, не терпят неповиновения от своих вассалов!!!)))