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Газета.ру

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Путин поручил главе Якутии усилить помощь раненым участникам СВО и их семьям

Путин поручил главе Якутии усилить помощь раненым участникам СВО и их семьям

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал главу Якутии Айсена Николаева обратить особое внимание на оказание качественной помощи тяжело раненным участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

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