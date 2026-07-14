Путин поручил главе Якутии усилить помощь раненым участникам СВО и их семьям

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал главу Якутии Айсена Николаева обратить особое внимание на оказание качественной помощи тяжело раненным участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.
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