«Арсенал» теряет очки в гонке с «Сити», ничья Непомнящего и Лижэня, ЦСКА повел в серии с «Ак Барсом», «Томь» пишет Путину, Нагельсманн отказал «Челси» и другие новости

Доброе утро! Выходные стартовали, но это не повод пропускать наш утренний дайджест ☀️ 1. «Арсенал» сотворил эпичный камбэк, вырвав ничью у идущего последним «Саутгемптона», проигрывая 1:3 к 88-й минуте – 3:3.
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