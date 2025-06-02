Депутат Госдумы назвал Югру «историческими» землями Узбекистана, а миграцию узбеков – «возвращением на родину» На днях Депутат окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа Таги-заде Халид Боюкага оглы, который является представителем фракции КПРФ, сделал скандальное заявление о том, что приезд узбеков в Югру следует рассматривать не как наплыв мигрантов в.
Комментарии
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Александр Поляничко
При бездарной миграционной политике и не такое возможно. У нас нет миграционной политики, у нас прямое предательство.
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8 час.
Константин Самарин
Отозвать мандат, и отправить на историческую родину в аул под Ташкентом.
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7 час.
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