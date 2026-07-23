Бывшего директора аэропорта Ноябрьска и его зама будут судить за коррупцию

Директор аэропорта Ноябрьска и его заместитель обвиняются в коммерческом подкупе. Как сообщает СУ СК РФ по ЯНАО, в 2025 году директор аэропорта через своего заместителя вымогал у представителей подрядных организаций денежные средства за заключение и беспрепятственное исполнение договоров на выполнение работ в аэропорту.