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Бывшего директора аэропорта Ноябрьска и его зама будут судить за коррупцию

Бывшего директора аэропорта Ноябрьска и его зама будут судить за коррупцию

Директор аэропорта Ноябрьска и его заместитель обвиняются в коммерческом подкупе. Как сообщает СУ СК РФ по ЯНАО, в 2025 году директор аэропорта через своего заместителя вымогал у представителей подрядных организаций денежные средства за заключение и беспрепятственное исполнение договоров на выполнение работ в аэропорту.

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