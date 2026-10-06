⏺«Антикризисный навигатор» помогает предпринимателям Крыма справиться с вызовами Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила о доступности ресурса «Антикризисный навигатор», который предназначен для поддержки предпринимателей региона.
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