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Царьград

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Военный летчик назвал морской маршрут, по которому БПЛА атаковали Краснодар

Военный летчик назвал морской маршрут, по которому БПЛА атаковали Краснодар

Атаки БПЛА на Краснодарский край, вероятно, велись с морского направления из района Одессы.Заслуженный военный лётчик, генерал‑майор Владимир Попов» заявил, что атаки беспилотников на Краснодарский край, скорее всего, осуществлялись с территории Украины — по морскому маршруту.

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