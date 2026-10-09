Военный летчик назвал морской маршрут, по которому БПЛА атаковали Краснодар

Атаки БПЛА на Краснодарский край, вероятно, велись с морского направления из района Одессы.Заслуженный военный лётчик, генерал‑майор Владимир Попов» заявил, что атаки беспилотников на Краснодарский край, скорее всего, осуществлялись с территории Украины — по морскому маршруту.