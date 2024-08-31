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Региональная Юридическая Служба

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ФСБ выявила подпольные оружейные мастерские по всей России

ФСБ выявила подпольные оружейные мастерские по всей России

Фото: tir-kalibr.ru Летом текущего года сотрудники Федеральной службы безопасности России провели масштабную операцию по ликвидации подпольных оружейных мастерских, действовавших на территории более чем 50 регионов страны.

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