ФСБ выявила подпольные оружейные мастерские по всей России

Фото: tir-kalibr.ru Летом текущего года сотрудники Федеральной службы безопасности России провели масштабную операцию по ликвидации подпольных оружейных мастерских, действовавших на территории более чем 50 регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии