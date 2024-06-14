Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Какой такой ещё простой народ(а есть ещё сложный?),это тот который выбирал Кравчука,Кучму,Ющенко,Януковича,Порошенко,...Когда погаснет...
  • Svetlana Kuzmina
    Ещё один из сумасшедшего дома, как и Линдси Грэм.«Нужно охотиться ...
  • Юна
    Совсем свихнулись со своими санкциями....«Нужно охотиться ...
Поступают сообщения, что российские войска заняли Георгиевку на Марьинском

Поступают сообщения, что российские войска заняли Георгиевку на Марьинском направлении. Продвижение на запад составило порядка 1,5 км.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх