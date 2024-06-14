Поступают сообщения, что российские войска заняли Георгиевку на Марьинском направлении. Продвижение на запад составило порядка 1,5 км.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Поступают сообщения, что российские войска заняли Георгиевку на Марьинском направлении. Продвижение на запад составило порядка 1,5 км.
Свежие комментарии