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Будет вкусно

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Мойва в томате – как консервы, но со знаком качества. Делаем дома, с душой и хорошими ингредиентами

Мойва в томате – как консервы, но со знаком качества. Делаем дома, с душой и хорошими ингредиентами

Домашняя мойва в томатном соусе получается настолько вкусной, что вы, скорее всего, захотите включить ее в свой еженедельный рацион.

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