Готовить как шеф. Чем различаются кухонные ножи и какой для чего подходит?

Кухонный нож влияет не только на скорость приготовления, но и на качество нарезки. Форма, длина и ширина клинка, изгиб режущей кромки и гибкость лезвия определяют, с какими продуктами будет удобно работать.
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