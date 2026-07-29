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АиФ Кухня

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Готовить как шеф. Чем различаются кухонные ножи и какой для чего подходит?

Готовить как шеф. Чем различаются кухонные ножи и какой для чего подходит?

​Кухонный нож влияет не только на скорость приготовления, но и на качество нарезки. Форма, длина и ширина клинка, изгиб режущей кромки и гибкость лезвия определяют, с какими продуктами будет удобно работать.

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