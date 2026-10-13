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Царьград

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19-летним курьерам аферистов дали 5 лет колонии в Лунинецком районе

19-летним курьерам аферистов дали 5 лет колонии в Лунинецком районе

В Лунинецком районе двух 19-летних курьеров приговорили к пяти годам колонии усиленного режима за участие в схеме телефонных мошенников, у которых пострадала 70-летняя пенсионерка, лишившаяся более 6,4 тыс.

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