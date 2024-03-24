Европейский оборонный концерн откроет производство на Украине

Германия и Франция договорились предоставить разрешение совместному оборонному концерну KNDS организовать производство запчастей на Украине, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом.
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