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Умер чемпион мира по футболу Франко Барези

Чемпион мира по футболу Франко Барези скончался на 67-м году жизни.Чемпион мира по футболу Франко Барези скончался на 67-м году жизни.

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