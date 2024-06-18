Акции «Мать и дитя» последний день торгуются с дивидендами - основные события 19 июня

В среду, 19 июня, акции «Мать и дитя» последний день торгуются с дивидендами в режиме Т+1. Ранее совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал текущего года в размере 141 рубль на акцию.
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