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Царьград

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Средства ПВО защитили Брянскую, Орловскую, Курскую и Московскую области от атаки 32 БПЛА

Средства ПВО защитили Брянскую, Орловскую, Курскую и Московскую области от атаки 32 БПЛА

В ночь с пятницы на субботу киевский режим попытался устроить террористическую атаку с помощью беспилотниковЗа минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 32 БПЛА над территорией России.

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