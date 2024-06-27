В сети боятся, что Лиза и Гарри обидят Пугачеву после встречи с суррогатной матерью: «Кто родил — тот и мама?»

Когда в сфере шоу-бизнеса звезды начали позволять себе пользоваться инновационными методами деторождения и стали одними из тех, кто впервые из именитых персон воспользовался услугами суррогатных матерей, у публики начали появляться вопросы.
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