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Дебаты в США как прелюдия к вселенскому «шухеру»?

Дебаты в США как прелюдия к вселенскому «шухеру»?

300 прочтений Вчера Что больше всего напрягает в оценках американских дебатов? Во-первых, их рассмотрение в отрыве от контекста глобальных событий, в рамках которых в эти дни многое, чего происходит.

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