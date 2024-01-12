Удары США и Британии в Йемене привели к скачку цен на нефть Татьяна АрестоваНефть выросла в цене более чем на 2% 12 января после того, как Соединенные Штаты и Великобритания провели удары по военным целям хуситов в Йемене.
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