Губернатор Брянской области: в небе над регионом уничтожен четвертый БПЛА

Четвертый за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над регионом, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз 2 июля в своем Telegram-канале.
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