Почему на русских подводных лодках есть «форточки», а на американских – нет.

Удивительно, но в Сети набирает популярность ключевой запрос: «Почему на российских подводных лодках есть «форточки», а на американских – нет»? Да-да – он так и звучит в устах людей, далёких от Военно-морского флота.
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