В Турции видео учителей в соцсетях вызвали споры о безопасности образования

Видеоролики турецких учителей в соцсетях, на которых присутствуют их учащиеся, и благодаря которым педагоги получают доход, стали предметом споров в Турции в связи с потенциальной угрозой качеству образования и безопасности детей, пишет 14 октября Hürriyet Daily News.