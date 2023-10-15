В Турции видео учителей в соцсетях вызвали споры о безопасности образования

Видеоролики турецких учителей в соцсетях, на которых присутствуют их учащиеся, и благодаря которым педагоги получают доход, стали предметом споров в Турции в связи с потенциальной угрозой качеству образования и безопасности детей, пишет 14 октября Hürriyet Daily News.
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