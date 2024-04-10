Общественное давление вынуждает инвестбанки менять отношение к "грязной энергетике" Bank Of Montreal отказался от ранее сделанных заявлений по поводу сворачивания инвестиций в нефтегазовую отрасль.
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Общественное давление вынуждает инвестбанки менять отношение к "грязной энергетике" Bank Of Montreal отказался от ранее сделанных заявлений по поводу сворачивания инвестиций в нефтегазовую отрасль.
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