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Общественное давление вынуждает инвестбанки менять отношение к "грязной

Общественное давление вынуждает инвестбанки менять отношение к "грязной энергетике" Bank Of Montreal отказался от ранее сделанных заявлений по поводу сворачивания инвестиций в нефтегазовую отрасль.

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