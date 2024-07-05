Не дождавшись пенсий в 2024 и 2025 годах, миллионам жителей предпенсионного возраста нужно вернуться к работе Ольга БезродняяПенсия – это долгожданная оплата долгой трудовой деятельности, на которую надеются миллионы пожилых жителей.
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