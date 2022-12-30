Арт-обозрение

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Умер известный советский композитор Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев. Фото: academynsm.ru Сегодня стало известно, что на 86-м году жизни скончался советский и российский композитор Эдуард Артемьев, который написал музыку к двум Олимпиадам в России и более чем к 150 фильмам, передает РИА Новости.

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