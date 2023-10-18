Русские войска уничтожили ДРГ ВСУ на Днепре

Украинские диверсанты пытались пересечь реку и проникнуть на левый берег.Новостной телеграм-канал "Днепровский рубеж" сообщает, что русские войска уничтожили лодку с украинскими боевиками, пересекавшую Днепр.
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