❗️Сейчас у жителей Алушты в домах есть газ. Будут ли затем перекрывать частично газ для ремонта сетей - решат после того, как потушат пожар Глава администрации Галина Огнёва.
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❗️Сейчас у жителей Алушты в домах есть газ. Будут ли затем перекрывать частично газ для ремонта сетей - решат после того, как потушат пожар Глава администрации Галина Огнёва.