Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Не только Питер, уже все российские регионы надо чистить от крышевателей различных диаспор! И ввести чиновникам за эт...В Азербайджане за...
  • Александр Григоров
    Правильно говорит ..Сейчас не время сюсюкатьи смотреть что где то кто то что то скажетДепутат Гурулев п...
  • Владимир Елкин
    Насчет "швали" полностью согласен! Но не уничтожать, а направить на стройки вместо гастарбайтеров!Депутат Гурулев п...

Иран официально активировал систему GPS, несмотря на предупреждение США

Иран официально активировал систему GPS, несмотря на предупреждение США

Система Beidou GPS принадлежит Китаю и, следовательно, не контролируется Соединенными Штатами.Это означает, что иранские ракеты могут управляться системой позиционирования, которую США не могут отключить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх