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Григорий Дрозд: «Я бы посмотрел бой Джейка Пола в России»

«Приезд Пола в Россию? Это уже такая история – не спортивная, а больше шоу, выставочные бои. Наверное, да, я бы посмотрел.

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